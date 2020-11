Spirlì su Sanità calabrese: 'Governo rinuncia a commissario, facciamo gestione condivisa' (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governatore reggente appoggia l'ipotesi dell'esperto di trapianti Pellegrino Mancini, candidatura avanzata da Salvini Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 novembre 2020) Il governatore reggente appoggia l'ipotesi dell'esperto di trapianti Pellegrino Mancini, candidatura avanzata da Salvini

matteosalvinimi : #Salvini: Commissario Sanità Calabria non può essere un calabrese? Spirlì mi ha segnalato il prof. Pellegrino Manci… - fattoquotidiano : Calabria, il presidente Spirlì: “Gino Strada commissario alla sanità? Non abbiamo bisogno di medici missionari” - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Commissario Sanità Calabria non può essere un calabrese? Spirlì mi ha segnalato il prof. Pellegrino Mancini:… - Caglioli : @fanpage Con una sanità (e non solo) inefficiente anzi inesistente, lei dove colloca la Calabria? #Spirli - Devabole : RT @lellone_: In calabria: siamo senza presidente di regione, le funzioni del presidente le fa Spirlì, abbiamo perso 3 commissari alla sani… -

Ultime Notizie dalla rete : Spirlì Sanità Calabria: fonti, Strada resta in campo, c'è disponibilità a fare commissario Affaritaliani.it