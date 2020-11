Spike Lee dirigerà un film musical sull’invenzione del Viagra

Leggi su cineblog

(Di giovedì 19 novembre 2020)Lee ha già scelto il suo prossimo progetto dopo il recente dramma di guerra Da 5 Bloods – Come fratelli realizzato per Netflix e uno degli ultimi ruoli del compianto Chadwick Boseman. Il sito Deadline riporta che il regista premio Oscar scriverà eundel, il popolare farmaco per la disfunzione erettile. Deadline riporta che ilsarà scritto da Lee e Kwame Kwei-Armah e basato sull’articolo di Esquire “All Rise: The Untold Story of the Guys Who Launched” scritto nel 2018 di David Kushner. Le canzoni e la musica originali saranno scritte dall’acclamato team di cantautori Stew Stewart e Heidi Rodewald, che in precedenza hanno creato ilvincitore del Tony Passing Strange. Innanzitutto, ...