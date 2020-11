Spider-Man Miles Morales: il gioco è disponibile da oggi! (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente disponibile Spider-Man Miles Morales di Insomniac Games. Preparatevi a lanciarvi dai grattacieli di New York su PS5 e PS4! Ci siamo finalmente! Si apre oggi finalmente la nuova stagione del gaming con il salto generazionale già compiuto per metà da Microsoft con le sue due macchine: Xbox Series X e Xbox Series S. Oggi è il giorno di Sony. L’enorme monolite bianco inizierà a giungere nelle case di quanti l’hanno ordinata nei giorni scorsi, fiduciosi nelle possibilità garantite dal nuovo hardware della console. Per gli altri se ne riparlerà tra un po’. Oggi, chiaramente, è anche il giorno di debutto della lineup di lancio della nuova macchina. Questa ha il compito di trainare le vendite inziali della macchina. Demon’s Souls Remake, SackBoy: a Big Adventure, Godfall, Astro’s Playroom e Marvel’s ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020) Finalmente-Mandi Insomniac Games. Preparatevi a lanciarvi dai grattacieli di New York su PS5 e PS4! Ci siamo finalmente! Si apre oggi finalmente la nuova stagione del gaming con il salto generazionale già compiuto per metà da Microsoft con le sue due macchine: Xbox Series X e Xbox Series S. Oggi è il giorno di Sony. L’enorme monolite bianco inizierà a giungere nelle case di quanti l’hanno ordinata nei giorni scorsi, fiduciosi nelle possibilità garantite dal nuovo hardware della console. Per gli altri se ne riparlerà tra un po’. Oggi, chiaramente, è anche il giorno di debutto della lineup di lancio della nuova macchina. Questa ha il compito di trainare le vendite inziali della macchina. Demon’s Souls Remake, SackBoy: a Big Adventure, Godfall, Astro’s Playroom e Marvel’s ...

