Spider-Man | Miles Morales è il miglior videogame sull’Uomo Ragno

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Abbiamo visto Spide-Man volteggiare tra i grattacieli di New York: era il 2018 e la sua casa era PS4. Aveva il costume rosso e blu e si chiama Peter Parker, l'amichevoledi quartiere che da sessant'anni è sul trono delle icone pop supereroistiche. Ma ora tutto è cambiato: c'è un nuovo-Man, è più giovane, è afroamericano, il suo costume è rosso e nero. E vive su PS5. Ma il suo eroismo è immutato. Benvenuto! Un nuovo UomoPer chi ha amato Marvel's-Man nel 2018 non c'è però nulla da temere: nell'universo videoludico creato da Sony e Insomniac Games i due-Man convivono nella stessa città, e cooperano per rendere la Grande Mela un postoe, un po' a imitazione delle più recenti storie fumettistiche ...