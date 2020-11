Spelacchio a New York: l’albero di Natale del Rockfeller Center scatena l’ironia. Ma tra i suoi rami c’è una sorpresa (Di giovedì 19 novembre 2020) Un piccolo gufo spaurito tra gli sparuti rametti dello “Spelacchio” newyorchese. I media statunitensi mostrano arrivo e installazione del classico albero di Natale piantato davanti al Rockfeller Center di New York e in poche ore sui social italiani ci si scatena. Troppo sottilino e smunto il povero alberello estirpato dai boschi dello stato di New York per non essere associato al celebre “Spelacchio” di romana memoria. La storiella iniziò attorno ai primi di dicembre 2017 con un abete spoglio e macilento ad addobbare Piazza Venezia a Roma. Subito i frizzi e i lazzi in salsa hashtag fecero il giro d’Italia. Non paga la giunta Raggi ripropose altri alberelli spelacchiati negli anni successivi e dietro sempre l’ironia degli utenti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Un piccolo gufo spaurito tra gli sparuti rametti dello “” newyorchese. I media statunitensi mostrano arrivo e installazione del classico albero dipiantato davanti aldi Newe in poche ore sui social italiani ci si. Troppo sottilino e smunto il povero alberello estirpato dai boschi dello stato di Newper non essere associato al celebre “” di romana memoria. La storiella iniziò attorno ai primi di dicembre 2017 con un abete spoglio e macilento ad addobbare Piazza Venezia a Roma. Subito i frizzi e i lazzi in salsa hashtag fecero il giro d’Italia. Non paga la giunta Raggi ripropose altri alberelli spelacchiati negli anni successivi e dietro sempredegli utenti del ...

