Sonia Bruganelli su Instagram | “Sono allibita” -FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci: su Instagram la moglie di Paolo Bonolis spezza una lancia in favore dell'amica e contro Selvaggia Roma.Elisabetta Gregoraci non sta passando un momento semplice al GF Vip. E' intervenuta anche la moglie di Bonolis in sua difesa.