Sondaggi elettorali Tecnè: si riduce il distacco tra Lega e Pd (Di giovedì 19 novembre 2020) Si accorcia sempre di più il distacco tra Lega e Partito Democratico. A separare le due forze politiche ci sono ora meno di tre punti percentuali. Negli ultimi 12 mesi, il Carroccio ha dilapidato il vantaggio che aveva sul suo principale avversario. Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per Quarta Repubblica andati in ondata durante la puntata del 16 novembre, la Lega raccoglierebbe il 23,4% dei consensi. I dem, invece, vengono dati al 20,7%. I grattacapi di Salvini non finiscono però qui. Oltre che da sinistra, il segretario leghista deve guardare anche all’interno del suo cortile. Fratelli d’Italia, infatti, prosegue incessante la sua crescita: adesso viene stimata al 17,1%. La Lega è distante appena sei punti percentuali. Pochissimi se si pensa da dove ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Si accorcia sempre di più iltrae Partito Democratico. A separare le due forze politiche ci sono ora meno di tre punti percentuali. Negli ultimi 12 mesi, il Carroccio ha dilapidato il vantaggio che aveva sul suo principale avversario. Secondo gli ultimiper Quarta Repubblica andati in ondata durante la puntata del 16 novembre, laraccoglierebbe il 23,4% dei consensi. I dem, invece, vengono dati al 20,7%. I grattacapi di Salvini non finiscono però qui. Oltre che da sinistra, il segretario leghista deve guardare anche all’interno del suo cortile. Fratelli d’Italia, infatti, prosegue incessante la sua crescita: adesso viene stimata al 17,1%. Laè distante appena sei punti percentuali. Pochissimi se si pensa da dove ...

