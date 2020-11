Sinisa Mihajlovic sul primo figlio Marko | ' Mi ha deluso | non lo sento da un anno | mi ha chiamato | non ho risposto'

matteosalvinimi : Siniša #Mihajlovic: 'Ammalarsi non è una colpa. Succede, e basta. Ti cade il mondo addosso. Cerchi di reagire. Ognu… - matteosalvinimi : Un grande campione, uno straordinario combattente che di recente ha sconfitto anche il Covid. Oggi esce il suo libr… - pisto_gol : “Baggio, Del PIero, Mancini, Zola: Totti è stato il più forte e completo di tutti : ha fatto 250 gol e 1000 assist”… - TuttoBolognaWeb : Bazzani: 'Mihajlovic punto di riferimento, il mio rammarico da calciatore è stato...' - - DonatoriH24 : Admo, Radio Deejay e Sinisa Mihajlovic, per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovich si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, ricordando la sua malattia: "Ho pianto e implorato aiuto a Dio. Oggi mi godo ogni momento" ...Domenica alle 15 ci sarà Sampdoria-Bologna, sfida che vedrà di fronte Mihajlovic e Ranieri che arriva con 3 punti in più in classifica rispetto al tecnico serbo. Due allenatori completamente different ...