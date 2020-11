Signorine Buonasera | un libro racconta un mito italiano nato negli anni Cinquanta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Da oggi in libreria “Le– Il racconto di untuttodagli50 a oggi” (Gribaudo editore). Il, con la prefazione di Maurizio Costanzo, è firmato dal giornalista Michele Vanossi e raccoglie le interviste a 19. Icone dell’Italia mediatica Icone dell’Italia mediatica che hanno popolato per più di mezzo secolo l’immaginario collettivo di milioni di italiani apparendo prima sulle reti Rai e, in seguito, su quelle Mediaset e sulle emittenti private per annunciare e spiegare programmi di ogni genere. In una combo l’annunciatrice Rai Mariolina Cannuli. ANSA Unche nasce nel 1953 Nicoletta Orsomando, Rosanna Vaudetti, Mariagiovanna Elmi, Ilaria Moscato, Mariagrazia Picchetti, ...