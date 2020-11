Si può giocare al Lotto e al Superenalotto in zona rossa? Ecco come funziona (Di giovedì 19 novembre 2020) Si può giocare al SuperenaLotto? come funziona nelle regioni in zona rossa? Dopo l’ultimo Dpcm del Premier Giuseppe Conte in molti si sono fatti questa domanda. Se per le regioni in zona arancione e gialla non ci sono ovviamente problemi, qualche dubbio è sorto per i territori esposti alle maggiori restrizioni. In verità giocare al Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto, cui numeri vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20, è consentito. Si può andare al tabacchino, non è vietato nonostante ci si possa spostare di casa solo per pochi e stringenti motivi. Via libera dunque soprattutto in Piemonte e Lombardia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Si puòal Superenanelle regioni in? Dopo l’ultimo Dpcm del Premier Giuseppe Conte in molti si sono fatti questa domanda. Se per le regioni inarancione e gialla non ci sono ovviamente problemi, qualche dubbio è sorto per i territori esposti alle maggiori restrizioni. In veritàal, Superenae 10e, cui numeri vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20, è consentito. Si può andare al tabacchino, non è vietato nonostante ci si possa spostare di casa solo per pochi e stringenti motivi. Via libera dunque soprattutto in Piemonte e Lombardia. SportFace.

