Si attende il vaccino Covid ma per ora non c’è nemmeno l’antinfluenzale (Di giovedì 19 novembre 2020) Il vaccino antinfluenzale non si trova e l’Italia che l’anno scorso di questi tempi aveva praticamente vaccinato tutta la popolazione sensibile si trova ora con meno della metà di vaccinati contro l’influenza tra le persone più fragili. Secondo una recente indagine realizzata da Altroconsumo, in 10 città il vaccino antinfluenzale non è disponibile. L’associazione dei consumatori spiega di averlo cercato, invano, in 200 farmacie di Milano, Torino, Genova, Bologna, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Assente. Proprio ora che servirebbe più che mai. La questione non è di poco conto visto che i sintomi dell’influenza stagionale sono simili al Covid-19 e avere più della metà della popolazione che solitamente si vaccina sprovvista, si potrebbe tradurre in un intasamento ulteriore per servizi sanitari e strutture ospedaliere, già ... Leggi su blogo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilantinfluenzale non si trova e l’Italia che l’anno scorso di questi tempi aveva praticamente vaccinato tutta la popolazione sensibile si trova ora con meno della metà di vaccinati contro l’influenza tra le persone più fragili. Secondo una recente indagine realizzata da Altroconsumo, in 10 città ilantinfluenzale non è disponibile. L’associazione dei consumatori spiega di averlo cercato, invano, in 200 farmacie di Milano, Torino, Genova, Bologna, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Assente. Proprio ora che servirebbe più che mai. La questione non è di poco conto visto che i sintomi dell’influenza stagionale sono simili al-19 e avere più della metà della popolazione che solitamente si vaccina sprovvista, si potrebbe tradurre in un intasamento ulteriore per servizi sanitari e strutture ospedaliere, già ...

