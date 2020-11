Short Circuit, pronto il remake per film di fantascienza degli anni ’80 (Di giovedì 19 novembre 2020) Short Circuit, il film di fantascienza del 1986 su un robot militare sperimentale che viene colpito da un fulmine, ritorna in un remake da Spyglass Media Group. Il copione, che sarà scritta da Eduardo Cisneros (Instructions Not Included) e Jason Shuman (Half Brothers), darà una svolta Latino alla sceneggiatura del film per famiglie, secondo Deadline. Chi produrrà il remake di Short Circuit? James Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment produrranno con John W. Hyde di Rehab Entertainment che assumerà un ruolo di produttore esecutivo insieme a Terissa Kelton. Il film del 1986 Il film originale (Short Circuit) del 1986 è diretto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020), ildidel 1986 su un robot militare sperimentale che viene colpito da un fulmine, ritorna in unda Spyglass Media Group. Il copione, che sarà scritta da Eduardo Cisneros (Instructions Not Included) e Jason Shuman (Half Brothers), darà una svolta Latino alla sceneggiatura delper famiglie, secondo Deadline. Chi produrrà ildi? James Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment produrranno con John W. Hyde di Rehab Entertainment che assumerà un ruolo di produttore esecutivo insieme a Terissa Kelton. Ildel 1986 Iloriginale () del 1986 è diretto ...

Short Circuit, il film di fantascienza del 1986 su un robot militare sperimentale che viene colpito da un fulmine, ritorna in un remake da Spyglass Media Group. Il copione, che sarà scritta da Eduardo ...

Corto circuito, ufficiale il remake a opera di Spyglass e Project X

Come riportato da Deadline, Corto circuito ritornerà in chiave moderna grazie al suo remake ufficiale, che vedrà luce in seguito alla collaborazione tra Spyglass Media Group e Project X Entertainment, ...

Short Circuit, il film di fantascienza del 1986 su un robot militare sperimentale che viene colpito da un fulmine, ritorna in un remake da Spyglass Media Group. Il copione, che sarà scritta da Eduardo ...Come riportato da Deadline, Corto circuito ritornerà in chiave moderna grazie al suo remake ufficiale, che vedrà luce in seguito alla collaborazione tra Spyglass Media Group e Project X Entertainment, ...