Sfiorata la baruffa ad All Together Now | Anna Tatangelo risponde a Rita Pavone e chiarisce il punto Gigi D’Alessio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020)dopo le affermazioni sulla sua presunta carriera con. Le due giurate di AllNow hanno quasi sfiorato la lite, come ha fatto notare scherzosamente Francesco Renga. La pietra dello scandalo sarebbe stata l’esibizione degli Amabili, un duo formato da una coppia di coniugi che non sembra mettere d’accordo il muro e neanche la giuria. In particolare, sarebbe il marito a dividere i giudizi poiché dotato di una tecnica migliore. Tra coloro che vedono bene la coppia c’è, che non ha intenzione di dividere la coppia e afferma: “Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme”. La replica di...