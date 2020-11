Serie C, Potenza-Avellino rinviata a data da destinarsi (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ ufficiale il rinvio della gara Potenza-Avellino, prevista per lunedì 23 novembre. La compagine irpina aveva fatto richiesta di rinvio dopo i 7 casi di positività al Covid degli ultimi giorni, è la terza gara di fila rinviata per l’Avellino, dopo quelle con Monopoli e Bisceglie. Sarebbe stata una serata particolare per le due compagini, essendo il 23 novembre, anniversario del terremoto del 1980, che vide proprio le province di Potenza e Avellino maggiormente coinvolte in quel sisma che provocò migliaia di morti. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ ufficiale il rinvio della gara, prevista per lunedì 23 novembre. La compagine irpina aveva fatto richiesta di rinvio dopo i 7 casi di positività al Covid degli ultimi giorni, è la terza gara di filaper l’, dopo quelle con Monopoli e Bisceglie. Sarebbe stata una serata particolare per le due compagini, essendo il 23 novembre, anniversario del terremoto del 1980, che vide proprio le province dimaggiormente coinvolte in quel sisma che provocò migliaia di morti. Questo il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza ...

