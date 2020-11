Serie C, Piacenza-Novara rinviata a data da destinarsi (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega Pro, attraverso una nota, ha roso noto di aver rinviato a data da destinarsi la gara tra Piacenza e Novara. Questa la nota: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Piacenza ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Piacenza-Novara, in programma sabato 21 novembre 2020, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, venga rinviata a data da destinarsi.” Foto: logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega Pro, attraverso una nota, ha roso noto di aver rinviato adala gara tra. Questa la nota: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara, in programma sabato 21 novembre 2020, Stadio “Leonardo Garilli”,, vengada.” Foto: logoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

