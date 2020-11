Serie C, l’Avellino chiede il rinvio della gara con il Potenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Ecco il comunicato del sito ufficiale dell’Avellino:“L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a richiedere alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara Potenza–Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21,00, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C girone C”. Foto: Logo Avellino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Ecco il comunicato del sito ufficiale del:“L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a rire alla Lega Pro ila data da destinarsi–Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21,00, valevole per la dodicesima giornata del campionato diC girone C”. Foto: Logo Avellino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OttavianiToni : @Angelo950MS @Sport_Mediaset I risultati contraddittori di questa tornata non sono relativi a test effettuati ad Av… - ILOVEPACALCIO : #Scuotto (Ds #Bisceglie): «Quasi certo il rinvio con l'#Avellino, siamo 7. Così la #SerieC è falsata» - sportli26181512 : #Lazio, il medico Pulcini ascoltato dalla Procura di Avellino: Il medico della #Lazio sentito come “persona informa… - ottopagine : Basket, Scandone: l'avvio della Serie B può slittare ancora #Avellino - AdrienBauer : RT @BoscoGiorgio98: Verona ha chiuso l'accordo con Giga Janelidze. Il lungo georgiano si era accasato in Serie B ad Avellino con uscita dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Avellino Serie C, Turris-Viterbese: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli