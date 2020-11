Serie C, il giudice sportivo: quattro giornate al tecnico del Catania (Di giovedì 19 novembre 2020) Brutta stangata in casa Catania dopo il fallo – clamoroso – di ieri sera nel recupero della gara contro il Potenza del tecnico Giuseppe Raffaele che ha invaso il campo per strappare il pallone a un calciatore dei lucani. Questa la nota del giudice sportivo dopo il cartellino rosso: “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”. Foto: sito Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Brutta stangata in casadopo il fallo – clamoroso – di ieri sera nel recupero della gara contro il Potenza delGiuseppe Raffaele che ha invaso il campo per strappare il pallone a un calciatore dei lucani. Questa la nota deldopo il cartellino rosso: “a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ILOVEPACALCIO : #SerieC: stangata per #Raffaele - le decisioni del giudice sportivo - sportface2016 : #SerieC, giudice sportivo: stangata per l'allenatore del #Catania Giuseppe #Raffaele - ravel_claudio : @Francesco_Morra Della serie: giudice per le indagini preliminari, tenente della guardia di finanza, ragioniera del… - agsmag_it : Serie A e A2, le omologazioni del Giudice Sportivo - nyasheart : Araragi, che vede tutto bianco o nero, però si può vedere come nel corso della serie migliora, fino ad accettare an… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giudice Serie C, il Giudice Sportivo: stangato il tecnico del Catania Raffaele. 4 giornate di stop TUTTO mercato WEB Serie C – Stangato l’allenatore del Catania: quattro giornate di squalifica – VIDEO

Questo il dispositivo del giudice sportivo: ALLENATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER ... Articolo precedenteBuffon compie 25 anni di carriera in Serie A: le migliori parate – VIDEO ...

Serie C, stangata per un allenatore

Il Giudice Sportivo della Serie C, Pasquale Marino, ha squalificato quattro giocatori ed un allenatore in riferimento ai recuperi disputati nella giornata di mercoledì 18 novembre. Stop per un turno p ...

Questo il dispositivo del giudice sportivo: ALLENATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER ... Articolo precedenteBuffon compie 25 anni di carriera in Serie A: le migliori parate – VIDEO ...Il Giudice Sportivo della Serie C, Pasquale Marino, ha squalificato quattro giocatori ed un allenatore in riferimento ai recuperi disputati nella giornata di mercoledì 18 novembre. Stop per un turno p ...