Serie C, girone C: rinviata Potenza-Avellino, c'è il comunicato della Lega Pro (Di giovedì 19 novembre 2020) L'Avellino ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara contro il Potenza a causa dell'emergenza Covid.Preso atto dell'istanza presentata dalla società Avellino ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l'attuale fase conseguente l'emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Potenza-Avellino, in programma lunedì 23 novembre 2020, Stadio "Alfredo Viviani", Potenza, venga rinviata a data da destinarsi.

