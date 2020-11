(Di giovedì 19 novembre 2020) Il giudice sportivo ha preso una decisione definitiva riguardo alla mancata disputa della partita traa causa dei 18 positivi presenti nelemiliano: il match è statoalla.caption id="attachment 1053261" align="alignnone" width="3000", getty/caption"In scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 3 novembre 2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 delle N.O.I.F e dell’art. 1.3 del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale ProfessionistiB del 13 ottobre 2020 delibera di applicare alla Soc.per la mancata disputa della gara in oggetto, la perdita della gara per 0-3". Ilcampano, dopo ...

ItaSportPress : Serie B, Salernitana-Reggiana: assegnato il 3-0 a tavolino per il club di Lotito - - serieB123 : Salernitana-Reggiana, ufficiale il 3-0 a tavolino. Castori al terzo posto - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B il giudice sportivo su Salernitana-Reggiana: 3-0 a tavolino - #Serie #giudice #sportivo - zazoomblog : Serie B il giudice sportivo su Salernitana-Reggiana: 3-0 a tavolino - #Serie #giudice #sportivo - spaziocalcio : #SerieB, assegnato il 3-0 a tavolino alla #Salernitana per la partita contro la #Reggiana -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Salernitana

tuttosalernitana.com

Di seguito la nota integrale relativa alla decisione del giudice sportivo sul match rinviato il 31 ottobre in seguito alla mancata presenza della Reggiana a Salerno. E’ 3-0 a tavolino per i campani. “ ...3-0 a tavolino in favore della Salernitana, con la Reggiana che si vede quindi costretta a incassare questa sconfitta dopo il match che si sarebbe dovuto giocare all’ “ Arechi ” lo scorso 31 ottobre, ...