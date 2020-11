Serie B | rinviata ufficialmente Vicenza-Chievo

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il coronavirus sta complicando i piani del calcio. Non solo quelli dellaA ma anche quelli della LegaB. Infatti, il match in programma questo sabato traè stato rinviato.La Lega diB ha comunicato il rinvio a data da destinarsi diVerona con una nota. La gara era inizialmente programmata per sabato 21 novembre, ma non si giocherà in questo fine settimana a seguito della richiesta del club biancorosso per le numerose indisponibilità a causa del Covid-19.Il comunicatoQuesta la nota apparsa sui canali ufficiali anche social della LegaB: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.;vista l’istanza presentata dalla ...