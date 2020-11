Serie A: per Cvc, Advent e Fsi lock-up fino al 2026 (Di giovedì 19 novembre 2020) L’offerta presentata dalla cordata Cvc-Advent-FSI alla Lega Serie A, e accettata dall’assemblea dei 20 club, prevede un periodo di lock-up per gli investitori fino a dicembre 2026. Questo significa che i fondi non potranno cedere le quote dell’investimento effettuato almeno per sei anni. Il dettaglio è stato svelato da Radiocor al termine della assemblea della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) L’offerta presentata dalla cordata Cvc--FSI alla LegaA, e accettata dall’assemblea dei 20 club, prevede un periodo di-up per gli investitoria dicembre. Questo significa che i fondi non potranno cedere le quote dell’investimento effettuato almeno per sei anni. Il dettaglio è stato svelato da Radiocor al termine della assemblea della L'articolo

giorgio_gori : Per la serie “come passa il tempo”: trent’anni fa, dalla costola di #MaiDireBanzai, nasceva #MaiDireGol, il program… - matteosalvinimi : ++ PER LA SERIE: 'I TERRORISTI NON ARRIVANO COI BARCONI'. CON I PORTI APERTI QUESTO GOVERNO METTE A RISCHIO L'INCOL… - Raicomspa : Oggi ultimo appuntamento su #Rai1 con @DocNelleTueMani, serie da record con @Lucaargentero, @giasausource,… - RepSscNapoli : Napoli, allarme rientrato per Bakayoko: si allena in gruppo - pctransfermarkt : RT @rumors_pro: MERCATO VPG Italia Serie E3 UN REGALO PER TFP REBORN, IN ARRIVO ilkappa? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie per «Doc. Nelle tue mani»: i dottori sono pronti per la seconda serie Corriere della Sera Serie A, Adani e la proposta sugli stipendi che spacca il web

La proposta di Adani. L'ex calciatore di Inter, Fiorentina e Brescia, attuale opinionista televisivo, ha poi aggiunto: "Dobbiamo rispettare e dare un abbraccio al calcio dilettant ...

Previsioni Kaspersky per il 2021: nuovi approcci e strategie per gli attacchi mirati

(Milano, 19 novembre 2020) - Milano, 19 novembre 2020 - I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced ...

