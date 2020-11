Serie A | domenica 22 il Milan di Pioli ma senza Pioli sfida il Napoli di Gattuso

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il match più atteso di questa Ottava giornata diA è sicuramente quello fra i Rossoneri die gli Azzurri di. La partita è di sicuro di quelle che riserveranno delle sorprese e su cui è anche difficile fare già dei pronostici. Entrambi i team, infatti, fino ad oggi “non le hanno di certo mandate a dire” e si sono distinti per la qualità del gioco e per l’affiatamento fra i giocatori. Ildall’alto dei suoi 17 punti dovrà difendere il “castello” da unche ha voglia di vincere e salire in classifica e che gioca in casa, seppuretifosi. Gli Azzurri tuttavia si ritrovano oggi con una pedina strategica come Osimhen infortunata alla spalla, un elemento a sfavore che proprio non ci voleva. Ildal canto suo si ...