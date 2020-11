Serie A, designazioni arbitrali 8a giornata: Inter-Torino a La Penna, Napoli-Milan… (Di giovedì 19 novembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 22 novembre.CROTONE – LAZIO Sabato 21/11 h. 15.00SACCHIPASSERI – AVALOSIV: PEZZUTOVAR: GUIDAAVAR: LONGOFIORENTINA - BENEVENTO h. 12.30GHERSINILOMBARDI – LANOTTEIV: PICCININIVAR: DI PAOLOAVAR: DEL GIOVANEInter – Torino h. 15.00LA PennaCECCONI – DI VUOLOIV: PASQUAVAR: ABISSOAVAR: GALETTOJUVENTUS – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 20.45MARESCAVIVENZI – BRESMESIV: DIONISIVAR: MARIANIAVAR: VALERIANINapoli – MILAN h. 20.45VALERIGIALLATINI – COLAROSSIIV: DOVERIVAR: IRRATIAVAR: PAGANESSIROMA – PARMA h.15.00MANGANIELLOBACCINI – ROBILOTTA M.IV: CAMPLONEVAR: MAZZOLENIAVAR: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottavadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 22 novembre.CROTONE – LAZIO Sabato 21/11 h. 15.00SACCHIPASSERI – AVALOSIV: PEZZUTOVAR: GUIDAAVAR: LONGOFIORENTINA - BENEVENTO h. 12.30GHERSINILOMBARDI – LANOTTEIV: PICCININIVAR: DI PAOLOAVAR: DEL GIOVANEh. 15.00LACECCONI – DI VUOLOIV: PASQUAVAR: ABISSOAVAR: GALETTOJUVENTUS – CAGLIARI Sabato 21/11 h. 20.45MARESCAVIVENZI – BRESMESIV: DIONISIVAR: MARIANIAVAR: VALERIANI– MILAN h. 20.45VALERIGIALLATINI – COLAROSSIIV: DOVERIVAR: IRRATIAVAR: PAGANESSIROMA – PARMA h.15.00MANGANIELLOBACCINI – ROBILOTTA M.IV: CAMPLONEVAR: MAZZOLENIAVAR: ...

Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 8a giornata: Cittadella-Empoli a Marini, Brescia-Venezia... - Notiziedi_it : Serie A, le designazioni arbitrali per la 8ª giornata di campionato - Mediagol : #SerieA, designazioni arbitrali 8a giornata: Inter-Torino a La Penna, Napoli-Milan... - Calciodiretta24 : Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per l’ottava giornata - Calciodiretta24 : Serie B 2020/2021: Le designazioni arbitrali per l’ottava giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A, le designazioni: Inter-Torino è affidata a La Penna. Abisso al Var Toro.it Serie B 2020/2021: Le designazioni arbitrali per l’ottava giornata

Le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie B che prenderà il via domani con Frosinone-Cosenza.

Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per l’ottava giornata

Le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via sabato pomeriggio.

Le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie B che prenderà il via domani con Frosinone-Cosenza.Le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via sabato pomeriggio.