Serie A, Assemblea di Lega: si discute dei diritti tv – FOTO (Di giovedì 19 novembre 2020) Si svolgerà oggi una Assemblea di Lega Serie A per discutere dei diritti tv Sta per cominciare a Roma un’Assemblea della Lega Serie A. All’ordine del giorno, l’offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi. Già arrivato il numero uno della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Massimo Ferrero e Claudio Lotito. I club dovranno decidere se accettare o meno i fondi privati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Si svolgerà oggi unadiA perre deitv Sta per cominciare a Roma un’dellaA. All’ordine del giorno, l’offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi. Già arrivato il numero uno dellaA, Paolo Dal Pino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, Massimo Ferrero e Claudio Lotito. I club dovranno decidere se accettare o meno i fondi privati. Leggi su Calcionews24.com

MilanPress_it : Oggi l'assemblea dei 20 club di Serie A per il sì ai fondi di private equity #MilanPress #ACMilan #SempreMilan… - matmosciatti11 : RT @sportface2016: Assemblea Lega Serie A, arriva il presidente della #Lazio Claudio #Lotito #LegaSerieA #SerieA #calcio - sportface2016 : Assemblea Lega Serie A, arriva il presidente della #Lazio Claudio #Lotito #LegaSerieA #SerieA #calcio - sportface2016 : RT @matmosciatti11: The St. Regis Rome, assemblea urgente Lega Serie A: la giornata è live su @sportface2016 ?? #LegaSerieA #SerieA #calcio… - matmosciatti11 : The St. Regis Rome, assemblea urgente Lega Serie A: la giornata è live su @sportface2016 ?? #LegaSerieA #SerieA… -