Selena Gomez torna al cinema: ecco 3 film in cui potremo vederla (Di giovedì 19 novembre 2020) 2020 = mai una gioia? Di sicuro, non per Selena Gomez. Almeno, non dal punto di vista professionale: a inizio anno è uscito Rare, il suo terzo album in studio da solista. Poi ci ha fatto ballare sulle note di Ice Cream, il super featuring con le Blackpink. Durante l’estate, invece, ha debuttato su HBO con un programma di cucina di cui è anche executive producer, Selena + chef (se vi è piaciuto, preparatevi alla seconda stagione). Come se non bastasse, a settembre ha lanciato Rare Beauty, la sua linea di make up in collaborazione con Sephora. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) 2020 = mai una gioia? Di sicuro, non per Selena Gomez. Almeno, non dal punto di vista professionale: a inizio anno è uscito Rare, il suo terzo album in studio da solista. Poi ci ha fatto ballare sulle note di Ice Cream, il super featuring con le Blackpink. Durante l’estate, invece, ha debuttato su HBO con un programma di cucina di cui è anche executive producer, Selena + chef (se vi è piaciuto, preparatevi alla seconda stagione). Come se non bastasse, a settembre ha lanciato Rare Beauty, la sua linea di make up in collaborazione con Sephora.

offybbr : cerchiamo selena gomez per questo gdr chiuso e attivo.?? cerco gdr | cerco pv | nuovo gdr | gdr chiuso - redazionerumors : ??? Presto rivedremo #SelenaGomez sul grande schermo. 'All'ombra della montagna' è il nuovo #film in cui Selena inte… - esclydia : No cambiarepv diventerebbe troppo complicato per tutti Avevo fatto come esempio glee e i concerti e tipo i pv che c… - TheRedHead_blog : Selena Gomez e Mandy Teefey: la nuova intervista con la madre sul suo precorso mentale - lulaisherexx : @Z4YNISHOLY Nel 2008 a soli 6 anni ho cominciato a seguire Selena Gomez grazie ai maghi di waverly e da lì l'ho amata e sostenuta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Selena Gomez torna al cinema: ecco 3 film in cui potremo vederla Vanity Fair.it Selena Gomez torna al cinema: ecco 3 film in cui potremo vederla

2020 = mai una gioia? Di sicuro, non per Selena Gomez. Almeno, non dal punto di vista professionale: a inizio anno è uscito Rare, il suo terzo album in studio da solista. Poi ci ha fatto ballare sulle ...

Only Murders in the Building serie TV: trama, cast, uscita e streaming

Selena Gomez tra i protagonisti di una nuova serie TV di Hulu, intitolata Only Murders in the Building: trama, cast, uscita e streaming.

2020 = mai una gioia? Di sicuro, non per Selena Gomez. Almeno, non dal punto di vista professionale: a inizio anno è uscito Rare, il suo terzo album in studio da solista. Poi ci ha fatto ballare sulle ...Selena Gomez tra i protagonisti di una nuova serie TV di Hulu, intitolata Only Murders in the Building: trama, cast, uscita e streaming.