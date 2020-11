Se il nuovo umanesimo affonda nel Mare Nostrum (Di venerdì 20 novembre 2020) In tanti avevamo sperato in una svolta di civiltà nelle politiche migratorie quando, nel settembre 2019, si erano insediati l’attuale governo italiano e la nuova Commissione dell’Unione europea. È trascorso poco più di un anno, segnato ancora da centinaia di morti in Mare, da continue torture e atrocità in Libia, dall’uso ricattatorio dei migranti da parte del governo turco. Eventi prodotti anche dall’ideologia e dalla pratica dell’Europa-fortezza, che erige recinzioni e muri, materiali e giuridici, per tenere lontane, a prezzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) In tanti avevamo sperato in una svolta di civiltà nelle politiche migratorie quando, nel settembre 2019, si erano insediati l’attuale governo italiano e la nuova Commissione dell’Unione europea. È trascorso poco più di un anno, segnato ancora da centinaia di morti in, da continue torture e atrocità in Libia, dall’uso ricattatorio dei migranti da parte del governo turco. Eventi prodotti anche dall’ideologia e dalla pratica dell’Europa-fortezza, che erige recinzioni e muri, materiali e giuridici, per tenere lontane, a prezzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : nuovo umanesimo La colonna infame del nuovo umanesimo (16/11/2020) Vita Macchina per i tamponi all’Asp, nuovo affondo di Consoli (Umanesimo Sociale)

“Credo che le dichiarazioni emerse sulla stampa, in risposta alla nota di Umanesimo Sociale, a difesa della strumentazione di cui si sarebbe dotata l’Asp per i tamponi da parte dei sindaci di Vibo e d ...

49ª Settimana sociale: Instrumentum laboris, “nuovo modello di sviluppo” per “ridefinire il rapporto tra economia e ecosistema”

"L'intervento dell'essere umano sulla natura è spesso dominato da interessi che mirano allo sfruttamento della natura e delle persone". È quanto si legge nell'Instrumentum laboris, presentato oggi, de ...

"L'intervento dell'essere umano sulla natura è spesso dominato da interessi che mirano allo sfruttamento della natura e delle persone". È quanto si legge nell'Instrumentum laboris, presentato oggi, de ...