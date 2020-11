Se gli adolescenti stanno a casa il rischio è di sedentarietà e dolori

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Con il ricorso alla didattica a distanza, l’esposizione prolungata davanti al monitor del pc e le palestre chiuse, sono tantissimi i ragazzi in tutta Italia che trascorrono le giornate all’insegna della sedentarietà, a discapito della salute della colonna vertebrale e di tutto l’apparato scheletrico. A ciò si aggiunge il rischio obesità dovuto a una alimentazione ricca di cibi grassi e bevande zuccherate, che contengono peraltro delle sostanze che fanno male alle ossa. Per capire quali sono le posture corrette da assumere da seduti, gli stratagemmi per evitare i dolori muscolari e il menù ideale che mamma e papà possono portare in tavola, l’agenzia di stampa Dire si è rivolta a Sergio Sessa, ortopedico presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.