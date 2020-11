Scuole superiori, ritorno graduale in aula per le classi iniziali e finali? Il Ministero valuta opzione (Di giovedì 19 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Rai Tre, è stata chiara: il ritorno in classe, alla scadenza del DPCM (il 4 dicembre) sarà graduale. Non si ritornerà tutti in classe perché la data è troppo vicina per poter programmare tutto. Due sono le condizioni come abbiamo già sottolineato: i test rapidi e un nuovo piano per i trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Rai Tre, è stata chiara: ilin classe, alla scadenza del DPCM (il 4 dicembre) sarà. Non si ritornerà tutti in classe perché la data è troppo vicina per poter programmare tutto. Due sono le condizioni come abbiamo già sottolineato: i test rapidi e un nuovo piano per i trasporti. L'articolo .

