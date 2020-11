Scuole chiuse, ipotesi riapertura a gennaio. Il Governo: “Ritorno graduale” (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarà un ritorno in classe graduale e probabilmente secondo il colore della Regione. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospite a Cartabianca. Intanto le famiglie italiane e gli studenti delle superiori si chiedono se si dovrà attendere ancora molti mesi prima che le lezioni in presenza rientrino nella normalità. “Le prossime settimane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarà un ritorno in classe graduale e probabilmente secondo il colore della Regione. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ospite a Cartabianca. Intanto le famiglie italiane e gli studenti delle superiori si chiedono se si dovrà attendere ancora molti mesi prima che le lezioni in presenza rientrino nella normalità. “Le prossime settimane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ItaliaViva : Spesso sono state chiuse le scuole, non perché erano luoghi di contagi, ma a causa degli assembramenti che si creav… - Open_gol : L'attacco durissimo del capo del Cts Agostino Miozzo contro il mondo politico, che sembra aver dimenticato le scuol… - Corriere : ?? «I nostri ragazzi subiscono la 'sindrome della capanna', devono tornare in classe» - Primonumero : Asili nido e scuole dell’Infanzia chiuse, Donne Dem Molise: “Roberti dica quanti contagi e dove”… - Elena_lella_ : Scuole aperte, chiuse, un po’ aperte e un po’ chiuse, in dad, ddi oppure a richiesta @gahanist1 -