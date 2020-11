Scuola | Lega | Ridurre gap tra statali e paritarie

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Lasostiene e condivide l’appello delle associazioni delle scuole. E’ ora che venga raggiunta la parità tra lastatale eparitaria. In questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza Covid, molte scuole sono state costrette a chiudere e non possiamo accettare che, ad oggi, ancora non sia stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle scuolenel nostro Paese”. Così in una nota congiunta i deputati dellacomponenti della Commissione istruzione. “Lachiede quindi che già nella legge di bilancio si prevedano misure che vadano a colmare l’enorme differenza di risorse che c’è traparitaria e statale per garantire il pluralismo dell’offerta scolastica”.