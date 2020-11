Scuola, a Milano ‘Studenti presenti’: “Trasporti pubblici? Risolvere con mezzi privati e autisti in Cig” (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO – “Abbiamo delle idee per trasporti alternativi dato che in una citta’ come Milano questo e’ un problema importante. Ad esempio, ci sono lavoratori di imprese private che sono in cassa integrazione. Potremmo utilizzare quei mezzi, che adesso sono fermi nei garage, per organizzare trasporti d’istituto, studiando la provenienza degli studenti“. La proposta arriva da ‘StudentiPresenti’, il gruppo milanese che stamane, per la quarta settimana di fila, e’ sceso in piazza, sotto Regione Lombardia per ‘dare voce agli studenti‘, come recitano i cartelli che ogni manifestante ha posizionato di fronte alla propria postazione. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO – “Abbiamo delle idee per trasporti alternativi dato che in una citta’ come Milano questo e’ un problema importante. Ad esempio, ci sono lavoratori di imprese private che sono in cassa integrazione. Potremmo utilizzare quei mezzi, che adesso sono fermi nei garage, per organizzare trasporti d’istituto, studiando la provenienza degli studenti“. La proposta arriva da ‘StudentiPresenti’, il gruppo milanese che stamane, per la quarta settimana di fila, e’ sceso in piazza, sotto Regione Lombardia per ‘dare voce agli studenti‘, come recitano i cartelli che ogni manifestante ha posizionato di fronte alla propria postazione.

Frances87375201 : RT @ilnotariato: ?? Save the date! Domani 20/11, ore 9.30, appuntamento con il webinar: '20 anni di Massime notarili in materia societaria',… - ilnotariato : ?? Save the date! Domani 20/11, ore 9.30, appuntamento con il webinar: '20 anni di Massime notarili in materia socie… - darthmax01 : RT @over_amsterdam: Ho iniziato a lavorare a 24 anni, pochi mesi dopo la laurea. Era dicembre, venni letteralmente sbattuta in una scuola d… - Mariang47614228 : @doluccia16 Questa era una scuola media di Milano, zona Ticinese S Eustorgio Al tempo dei miei figli perdeva acqua… - unireipunti : RT @CriticaScient: Pronti a registrare un programma politicamente scorretto sulla scuola per il digitale terrestre di Davvero TV! Sullo sfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Milano Coronavirus e scuola: a Milano una classe su dieci è già in quarantena Corriere della Sera In camper per promuovere lo sport

Stesso percorso conoscitivo nella vicina Polistena, dove con l’aiuto dell’amico Ruggero Scarcella ho potuto conoscere realtà positive e stimolanti lo sport , altrimenti sconosciute Poi, Castrovillari ...

Le migliori università in Italia e nel mondo

Le migliori università in Italia e nel mondo. Sempre più giovani scelgono atenei al di fuori della propria Nazione. Quali sono le migliori?

Stesso percorso conoscitivo nella vicina Polistena, dove con l’aiuto dell’amico Ruggero Scarcella ho potuto conoscere realtà positive e stimolanti lo sport , altrimenti sconosciute Poi, Castrovillari ...Le migliori università in Italia e nel mondo. Sempre più giovani scelgono atenei al di fuori della propria Nazione. Quali sono le migliori?