Screening scuole: forte affluenza nella sede dell'Asl per i tamponi rapidi (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nella giornata di oggi sono stati effettuati 150 tamponi rapidi a bambini e insegnanti della scuola dell'Infanzia presso la struttura dell'Asl in via delle Puglie per i comuni di Benevento e dell'hinterland. I prelievi rientrano nell'iniziativa della Regione Campania denominata "Scuola Sicura", che si svolge su base volontaria ed è finalizzata alla probabile ripresa delle lezioni in presenza il prossimo 24 novembre. L'iniziativa, avviata martedì scorso, aveva registrato una media di 60 tamponi al giorno; oggi si è avuto un netto incremento dei test. I prelievi presso la struttura dell'Asl continueranno fino a sabato prossimo, giorno in cui è prevista l'operatività di un camper che sarà attivo anche nella giornata di ...

