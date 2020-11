Scozia | la Federazione sospende due calciatori dei Rangers Glasgow

(Di giovedì 19 novembre 2020) Jones e Edmundson deisono stati sospesi per sette partite dopo aver violato il protocollo Covid La Federcalcio scozzese ha sospeso i due giocatori dei, Jordan Jones e George Edmundson. I due hanno infranto i regolamenti Covid-19 partecipando ad una festa privata e resteranno lontano dai campi di gioco per sette partite. Jones e Edmundson, prima della decisione della, erano stati sospesi dalla società dopo un’indagine interna. Leggi su Calcionews24.com

_enz29 : @UCommentator2 Ma non è vero ma perché dovete dire minchiate? La federazione serba l’avrebbe detto se era positivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Scozia Federazione

Calcio News 24

Jones e Edmundson dei Rangers Glasgow sono stati sospesi per sette partite dopo aver violato il protocollo relativo al Covid-19 ...Il centrocampista serbo, è in ritiro con la sua nazionale per gli impegni contro Scozia, Ungheria e Russia, ed ha ricevuto in giornata la notizia. A comunicarlo è stata la stessa Federazione serba ...