Sci alpino, Mattia Casse si è infortunato: frattura all’astragalo, situazione da valutare dopo la tac (Di giovedì 19 novembre 2020) Mattia Casse si è infortunato durante un allenamento sulla pista di Cervinia. Lo sciatore si è procurato la frattura dell’astragalo del piede sinistro, nel pomeriggio si sottoporrà a una tac presso la clinica La Madonnina e al termine la Commissione Medica della FISI deciderà se l’atleta dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico oppure se si potrà proseguire con una terapia riabilitativa. Il 30enne, piemontese di nascita ma bergamasco di adozione, è un punto di riferimento della Nazionale Italiana per quanto riguarda le discipline veloci. Nell’ultima stagione di Coppa del Mondo si era distinto con tre quinti posti nei SuperG di Lake Louise, di Kitzbuehel e di Saalbach-Hinterglemm. Il suo miglior risultato nel massimo circuito itinerante è il quarto posto ottenuto nel SuperG di Beaver Creek nel dicembre ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)si èdurante un allenamento sulla pista di Cervinia. Lo sciatore si è procurato ladell’astragalo del piede sinistro, nel pomeriggio si sottoporrà a una tac presso la clinica La Madonnina e al termine la Commissione Medica della FISI deciderà se l’atleta dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico oppure se si potrà proseguire con una terapia riabilitativa. Il 30enne, piemontese di nascita ma bergamasco di adozione, è un punto di riferimento della Nazionale Italiana per quanto riguarda le discipline veloci. Nell’ultima stagione di Coppa del Mondo si era distinto con tre quinti posti nei SuperG di Lake Louise, di Kitzbuehel e di Saalbach-Hinterglemm. Il suo miglior risultato nel massimo circuito itinerante è il quarto posto ottenuto nel SuperG di Beaver Creek nel dicembre ...

RSIsport : ?????? Il titolo svizzero di gigante finisce nelle mani di Marco Reymond, bravo ad approfittare dell'assenza di vari… - OA_Sport : Sci alpino, Mattia Casse si è infortunato: frattura all’astragalo, situazione da valutare dopo la tac - sportface2016 : #Scialpino, brutte notizie per Mattia #Casse: ha riportato la frattura dell'astragalo del piede sinistro - OA_Sport : #Sci alpino, Simon #Maurberger non è ancora pronto a tornare in gara, il mirino è sull’Alta Badia? - CiaCecy : RT @RaiSport: #Covid_19: positivo anche l'azzurro Manfred #Moelgg ?? L'atleta è ricoverato in ospedale a Brunico?? -