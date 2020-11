Sci alpino: Manfred Moelgg positivo al Covid-19 come tanti membri della sua famiglia (Di giovedì 19 novembre 2020) Ebbene sì è vero. Anche Manfred Moelgg è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento da qualche giorno. A lui e a tutta la sua famiglia a San Vigilio di Marebbe va il nostro enorme in bocca al lupo, perché purtroppo il Virus ha colpito quasi tutti i membri. Ha iniziato la nonna positiva e ricoverata in ospedale, poi la mamma di Manfred e Manuela e quindi lo stesso Manfred: ha ancora tanta tosse, ma per fortuna è in netto miglioramento. Anche papà Moelgg si trova da tre giorni in terapia intensiva, ma non deve essere intubato. L’unica non colpita dal virus è rimasta di fatto Manuela Moelgg, sorella di Manny, in quanto non si trovava a San Vigilio di Marebbe negli ultimi tempi. Aspettiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Ebbene sì è vero. Ancheè risultatoal-19 e si trova in isolamento da qualche giorno. A lui e a tutta la suaa San Vigilio di Marebbe va il nostro enorme in bocca al lupo, perché purtroppo il Virus ha colpito quasi tutti i. Ha iniziato la nonna positiva e ricoverata in ospedale, poi la mamma die Manuela e quindi lo stesso: ha ancora tanta tosse, ma per fortuna è in netto miglioramento. Anche papàsi trova da tre giorni in terapia intensiva, ma non deve essere intubato. L’unica non colpita dal virus è rimasta di fatto Manuela, sorella di Manny, in quanto non si trovava a San Vigilio di Marebbe negli ultimi tempi. Aspettiamo ...

gli alunni delle prime e seconde classi si dedicheranno allo sci alpino. L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle varie normative anti covid-19 e sarà caratterizzata da quattro appuntamenti ...

Loading... Loading... Aspettiamo Manfred in fretta sulle piste da sci, va detto che in questa settimana non sono previste gare maschili di Coppa del Mondo, ma solo femminili, nel weekend a Levi. OA ...

