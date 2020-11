Sassuolo, Giacomo Raspadori rinnova fino al 2024 (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Sassuolo e Giacomo Raspadori continuano la propria avventura insieme. L’attaccante neroverde, come ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale, ha infatti rinnovato il contratto con il club emiliano fino al 30 giugno 2024. Questa la nota sul sito ufficiale: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giacomo Raspadori (2000, attaccante) fino al 30 Giugno 2024?. Il giovane attaccante classe 2000, ancora a secco nella stagione 20/21, ha collezionato 16 presenze e 2 reti con la maglia del Sassuolo nell’arco di tre stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Ilcontinuano la propria avventura insieme. L’attaccante neroverde, come ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale, ha infattito il contratto con il club emilianoal 30 giugno. Questa la nota sul sito ufficiale: “L’Unione SportivaCalcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde:(2000, attaccante)al 30 Giugno?. Il giovane attaccante classe 2000, ancora a secco nella stagione 20/21, ha collezionato 16 presenze e 2 reti con la maglia delnell’arco di tre stagioni. SportFace.

