Sara Lazzaro, Agnese di Doc: ospite in cucina di Antonella Clerici regala qualche anticipazione? (Foto) (Di giovedì 19 novembre 2020) Una sorpresa graditissima al pubblico di E’ sempre mezzogiorno con Agnese di Doc – Nelle tue mani ospite di Antonella Clerici (Foto). Lei è la bella, dolce e bravissima Sara Lazzaro, l’ex moglie di Doc, del dottor Fanti, il protagonista della fiction con Luca Argentero. Stasera andrà in onda l’ultima puntata e visto l’enorme successo siamo tutti in attesa di scoprire come finirà, cosa accadrà. Anche Antonella Clerici è una fan di Doc, si è appassionata come tutti nel guardare la fiction dalla prima puntata. Curiosa chiede a Sara Lazzaro che cosa accadrà al suo personaggio, perché è svenuta nella scorsa puntata. Sara continua a sorridere, sa bene che non può svelare molto e mentre la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) Una sorpresa graditissima al pubblico di E’ sempre mezzogiorno condi Doc – Nelle tue manidi). Lei è la bella, dolce e bravissima, l’ex moglie di Doc, del dottor Fanti, il protagonista della fiction con Luca Argentero. Stasera andrà in onda l’ultima puntata e visto l’enorme successo siamo tutti in attesa di scoprire come finirà, cosa accadrà. Ancheè una fan di Doc, si è appassionata come tutti nel guardare la fiction dalla prima puntata. Curiosa chiede ache cosa accadrà al suo personaggio, perché è svenuta nella scorsa puntata.continua a sorridere, sa bene che non può svelare molto e mentre la ...

DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 l'Ultima Puntata della Fiction con Luca Argentero

Va in onda questa sera in prima serata su Rai1 il finale della prima stagione di DOC - Nelle Tue Mani, l'amatissima Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.

