Santo del Giorno 19 Novembre: San Fausto di Alessandria (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Santo del Giorno 19 Novembre è San Fausto di Alessandria, un martire cristiano vissuto tra la fine del III secolo e l’inizio del IV. Su di lui abbiamo informazioni scarse e spesso incerte, ma sufficienti a capire quanto sia stato, al pari di tanti suoi compagni, coraggioso e coerente fino alla fine. Conosciamo meglio la sua figura: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 19 Novembre: chi era San Fausto di Alessandria. Cenni biografici Come abbiamo accennato, sulla vita di San Fausto di Alessandria abbiamo poche informazioni e molte incertezze. Di sicuro visse ad Alessandria d’Egitto e fu diacono della Chiesa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildel19è Sandi, un martire cristiano vissuto tra la fine del III secolo e l’inizio del IV. Su di lui abbiamo informazioni scarse e spesso incerte, ma sufficienti a capire quanto sia stato, al pari di tanti suoi compagni, coraggioso e coerente fino alla fine. Conosciamo meglio la sua figura: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato.del19: chi era Sandi. Cenni biografici Come abbiamo accennato, sulla vita di Sandiabbiamo poche informazioni e molte incertezze. Di sicuro visse add’Egitto e fu diacono della Chiesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Giovedì 19 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Covid. Nuova telefonata del Papa per Bassetti. La commozione del cardinale

Parole che Salvi ha subito comunicato a Bassetti. E il porporato le ha accolte, racconta il vescovo ausiliare, «commuovendosi molto per la costante attenzione e premura del Santo Padre nei suoi ...

Giovanni Paolo II, un rapporto getta ombre sul Papa polacco. Il Nyt: «Santo troppo presto»

Città del Vaticano – Nel 2005, a poche ore dalla morte di Papa Wojtyla, in una via della Conciliazione talmente piena di persone in preghiera che non si poteva attraversare, spuntò un cartello enorme: ...

