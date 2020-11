Sante Messe, sabato e domenica niente prenotazioni online (Di giovedì 19 novembre 2020) Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle S. ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 19 novembre 2020) Un problema tecnico sta impedendo il normale funzionamento del sito internet della diocesi di Lucca e, in questa situazione, risulta inutilizzabile pure il sistema di segnalazione di presenza alle S. ...

ecomstation1 : Toscana, in zona rossa il governicolo conte permette le Sante Messe, qualcuno al governo non è molto lucido.. - ematr_86 : Europe Chretienne/Europa Cristiana/Christian Europe -> da #18novembre ... e questo è il programma, previste tante… - cateriniana : Attenzione la Toscana è in zona rossa. Le Sante Messe ci saranno regolarmente in Cripta Messe Feriali: 7:30 - 18:0… - ApostolusMariae : Eterno Padre io offro il Preziosissimo Sangue del Tuo Divin Figlio Gesù in Unione con le Messe dette in tutto il mo… - BVMColtura : A partire da questa domenica, tutte le Sante #Messe festive delle ore 18.30 verranno trasmesse in diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sante Messe Madonna della Salute: la Diocesi di Trieste prepara la prima festa “diffusa” Il Piccolo Gli scavi dell’Enel a Santa Maria del Rovere tranciano le radici degli alberi

Treviso, scoppia la polemica sul grande cantiere di riqualificazione del quadrante Belfiore. Il Comitato: «Così si mette a rischio il futuro delle piante» ...

Santa Cecilia: a Taranto inizia il Natale più lungo d’Italia

Santa Cecilia a Taranto: le tradizioni e le usanze di uno dei giorni più significativi dell'anno nella città dei due mari ...

Treviso, scoppia la polemica sul grande cantiere di riqualificazione del quadrante Belfiore. Il Comitato: «Così si mette a rischio il futuro delle piante» ...Santa Cecilia a Taranto: le tradizioni e le usanze di uno dei giorni più significativi dell'anno nella città dei due mari ...