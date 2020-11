Sanità, proclamato sciopero per mercoledì (Di giovedì 19 novembre 2020) stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di mercoledì 25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 19 novembre 2020) statounogenerale per l'intera giornata di25 novembre indetto dai sindacati Usi e Usb ed indirizzato a tutti i dipendenti (comparto e dirigenza) dell'Azienda USL ...

VTrend_it : Sanità, proclamato sciopero per mercoledì 25 Novembre - AngeloParatico : RT @PAOLAMALACRIDA: @borghi_claudio @CottarelliCPI Il giornalista Pancani con un altro giornalista in studio nella sua trasmissione ha SOGG… - PAOLAMALACRIDA : @borghi_claudio @CottarelliCPI Il giornalista Pancani con un altro giornalista in studio nella sua trasmissione ha… - CasilinaNews : USB reclama investimenti nella scuola, nei trasporti e nella sanità: proclamato sciopero per il 25 novembre… - SoloCristy : RT @riviera24: Covid, proclamato stato di agitazione dei lavoratori pubblici della sanità: presidi sotto le sedi Asl della Liguria https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità proclamato Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera