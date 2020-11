Salvini | “Un pezzo di Forza Italia pensa agli inciuci con il Pd” E tre azzurri passano alla Lega

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 novembre 2020): “Un” “I miei rapporti con? A me interessano i rapporti con glini. L’appello di Mattarella ècollaborazione, non all’o e ai rimpasti. Mi sembra che per Pd, M5S, Renzi e anche per qualchedisi stia parlando di posti, non di cose da fare. Il Parlamento invece è occupato da 15 giorni sulla cancellazione dei decreti sicurezza. È questa la priorità del Paese?”. Matteocommenta così l’apertura di Berlusconi al Pd volta a “dare una mano” sulla manovra di bilancio approvata dal governo Conte e in attesa di essere votata ...