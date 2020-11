Salvini scippa tre parlamentari a Forza Italia e dichiara guerra a Berlusconi

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Ci sono problemi nella maggioranza di governo ma da oggi anche nel centrodestra è guerra. In questi ultimi giorni Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, più volte ha manifestato la sua disponibilità, nell’interesse del Paese colpito dall’epidemia, a dare una mano al Senato per l’approvazione della legge di bilancio. Oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, gli ha risposto a palle incatenate portandosi nel suo partito tre parlamentari ‘azzurri’. Una vera e propria dichiarazione di guerra, che ha avuto un primo significativo effetto: oggi i leader del centrodestra si dovevano vedere per discutere delle prossime elezioni amministrative. Visto quanto accaduto, per evitare che si trasformasse in rissa, il vertice è stato annullato e nemmeno si sa quando verrà riconvocato.