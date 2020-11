Salvini contro Berlusconi: “In Forza Italia pensano solo agli inciuci” (Di giovedì 19 novembre 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, ha accusato Berlusconi e più in generale Forza Italia di pensare solo agli inciuci Polemica nella coalizione di centrodestra con il leader della Lega, Matteo Salvini, a cui non sono andate giù le aperture di Silvio Berlusconi al governo riguardo la legge di bilancio. “I miei rapporti con Forza Italia? L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Matteo, leader della Lega, ha accusatoe più in generaledi pensareinciuci Polemica nella coalizione di centrodestra con il leader della Lega, Matteo, a cui non sono andate giù le aperture di Silvioal governo riguardo la legge di bilancio. “I miei rapporti con? L'articolo proviene da Inews.it.

Polemica nella coalizione di centrodestra con il leader della Lega, Matteo Salvini, a cui non sono andate giù le aperture di Silvio Berlusconi al governo riguardo la legge di bilancio. “I miei ...

“Salvini critica Berlusconi, la sinistra gli fa emendamenti… sembra di stare su Marte!” De Angelis

"Io non credo che il centrodestra sia rotto in modo irreversibile. A Berlusconi piace fare lo statista e stare al centro della scena ma il prossimo anno..." ...

Polemica nella coalizione di centrodestra con il leader della Lega, Matteo Salvini, a cui non sono andate giù le aperture di Silvio Berlusconi al governo riguardo la legge di bilancio. "I miei ..."Io non credo che il centrodestra sia rotto in modo irreversibile. A Berlusconi piace fare lo statista e stare al centro della scena ma il prossimo anno..." ...