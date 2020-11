Salvini: “Berlusconi apre al governo? Non voglio pensare a scambi di interessi politici e aziendali con Mediaset” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Berlusconi ha aperto al dialogo con le forze che sostengono il governo? Non voglio pensare a scambi di interessi politici e aziendali: Mediaset è una grande azienda con 3500 dipendenti, miliardi di euro di fatturato, va tutelata come tutte le aziende italiane, piccole e grandi, ma non ha bisogno di aiutini, e non voglio nemmeno lontanamente pensare che da questo punto di vista ci possano essere scambi di interessi e di favori, sono convinto che non sia così”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Rtl 102.5, dopo le parole di Silvio Berlusconi, pronunciate ieri, il quale si era detto disponibile a un confronto coi partiti di maggioranza. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)ha aperto al dialogo con le forze che sostengono il? Nondi: Mediaset è una grande azienda con 3500 dipendenti, miliardi di euro di fatturato, va tutelata come tutte le aziende italiane, piccole e grandi, ma non ha bisogno di aiutini, e nonnemmeno lontanamenteche da questo punto di vista ci possano esseredie di favori, sono convinto che non sia così”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo, intervistato a Rtl 102.5, dopo le parole di Silvio Berlusconi, pronunciate ieri, il quale si era detto disponibile a un confronto coi partiti di maggioranza. ...

