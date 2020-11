Salvini accusa Berlusconi di cercare l’inciucio. La replica di Forza Italia

Leggi su blogo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il leader della Lega Matteo, come accade ormai sempre più spesso, va all’attacco senza aver compreso bene il motivo per cui lo fa. L’ultimo allarme lanciato via social dariguarda un possibile scambio tra Silvioe la maggioranza di governo, dopo che il leader disembra aver deciso di smettere di fare fronte comune col resto del centrodestra ed iniziare a collaborare con l’esecutivo di Conte votando a favore dello scostamento di bilancio., però, è così poco abituato a collaborare che in quelle parole ha letto la possibilità di un ingresso di qualcuno dinel governo (sicuramente non) e approfitta del sospetto per lanciare un nuovo affondo al governo: L’appello di ...