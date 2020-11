Salviamo il Natale ! (Di giovedì 19 novembre 2020) Io amo il Natale, amo il clima natalizio, il senso religioso della festa, ma amo anche fare i regali. Farli ancor più che riceverli. E il Covid non mi impedirà certo di acquistarli, pur con tutte le cautele. Ma mi rifiuto di acquistarli online da mega-società internazionali che spesso non pagano le tasse in Italia. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 19 novembre 2020) Io amo il, amo il clima natalizio, il senso religioso della festa, ma amo anche fare i regali. Farli ancor più che riceverli. E il Covid non mi impedirà certo di acquistarli, pur con tutte le cautele. Ma mi rifiuto di acquistarli online da mega-società internazionali che spesso non pagano le tasse in Italia. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

CongrOlmoRosso : RT @papito1492: Con 'sto 'salviamo il Natale' avete rotto il cazzo. Le vite dobbiamo salvare - ilNotiziarioInd : Salviamo il Natale ! - SostienePereir5 : Salviamo vite umane, non il Natale. Penso che anche Gesù sceglierebbe ciò - alevabenecosi : 'Salviamo il Natale' è il nuovo film in programmazione tv in sostituzione di 'Mamma ho perso l'aereo' e 'Una poltrona per due'. - Anna26648966 : @fanpage Diciamolo chiaro. Per l’economia era meglio chiudere tutto ad ottobre e riaprire ora permettendo acquisti,… -