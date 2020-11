Salernitana-Reggiana, ufficiale: sconfitta 3-0 a tavolino per gli emiliani (Di giovedì 19 novembre 2020) Adesso è ufficiale: il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino alla Reggiana per la sfida mai giocata contro la Salernitana. Gli emiliani non si erano presentati all’Arechi per via dei tanti casi di coronavirus, ma dagli atti è emerso che non avevano mai ricevuto un divieto da parte dell’Asl. Essendo la decisione in contrasto con i protocolli vigenti nel campionato cadetto, il giudice sportivo non ha potuto esimersi: “Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo vietato alla Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che ‘dall’esame ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Adesso è: il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, ha inflitto laper 3-0 aallaper la sfida mai giocata contro la. Glinon si erano presentati all’Arechi per via dei tanti casi di coronavirus, ma dagli atti è emerso che non avevano mai ricevuto un divieto da parte dell’Asl. Essendo la decisione in contrasto con i protocolli vigenti nel campionato cadetto, il giudice sportivo non ha potuto esimersi: “Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo vietato alladi effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che ‘dall’esame ...

