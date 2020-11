(Di giovedì 19 novembre 2020) REGGIO EMILIA - Si chiude la telenovela: per il Giudice Sportivo la sfida dello scorso 31 ottobre - che non andò in scena a causa dell'assenza degli emiliani, che contavano 18 ...

_SiGonfiaLaRete : Altro caso simile a #JuveNapoli, #SalernitanaReggiana: Giudice Sportiva determina il 3-0 a tavolino - Fantacalciok : Salernitana – Reggiana 3-0 a tavolino: ecco perchè - sportli26181512 : Salernitana-Reggiana, ufficiale il 3-0 a tavolino. Castori al terzo posto: Gli emiliani, che non partirono per l'Ar… - sportface2016 : #SerieB, ufficiale: #SalernitanaReggiana 3-0 a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Reggiana

Gli uomini di Alvini non si recarono in Campania lo scorso 31 ottobre in quanto colpiti da un focolaio di Covid ...Il Giudice Sportivo ha deliberato il 3-0 a tavolino nella partita valida per la 6ma giornata di Serie B per l'assenza della squadra ospite ...