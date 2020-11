Saccottini al cioccolato come al supermercato | la ricetta per il lockdown

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 19 novembre 2020)alquelli del: vi proponiamo lafurba da preparare in questoper le merende della famiglia La nuova fase delvede le regioni divise a diversi stati di allerta. Per chi purtroppo si ritrova in zona rossa, non può spostarsi se non in casi di necessitàandare a fare la spesa. Per chi vive in una famiglia numerosa e con dei bambini piccoli, sa che la merenda è sempre il momento più dolce e divertente della giornata. Non sempre però i nostri bambini sono disposti a mangiare yogurt, qualche cereale ricco di fibre, anche loro hanno bisogno di momenti di golosità! Questadavvero facile farà proprio al caso vostro. Il loro gusto e la fragranza li faranno sembrare ...