Ruba ambulanza per tornare a casa: la motivazione è folle (Di giovedì 19 novembre 2020) Clamoroso quanto avvenuto in provincia di Bergamo, dove una donna dimessa dall’ospedale Ruba un’ambulanza per tornare a casa. Denunciata per furto, la sua giustificazione è folle. Era stata dimessa da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020) Clamoroso quanto avvenuto in provincia di Bergamo, dove una donna dimessa dall’ospedaleun’per. Denunciata per furto, la sua giustificazione è. Era stata dimessa da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

LuciaLaVita1 : RT @repubblica: Bergamo, dimessa dall'ospedale, ruba un'ambulanza per tornare a casa: denunciata 23enne - fanpage : Non sapendo come tornare a casa ha pensato bene di rubare l'ambulanza - CorriereQ : Dimessa dall’ospedale, ruba un’ambulanza per tornare a casa - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bergamo, dimessa dall'ospedale, ruba un'ambulanza per tornare a casa: denunciata 23enne - egospotami : 'Non c'erano taxi' Bergamo, dimessa dall'ospedale, ruba ambulanza per tornare a casa. Ne stiamo uscendo migliori.… -